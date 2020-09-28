Запустять на висоту 15 км: Ілон Маск анонсував випробування ракети Starship

28 вер. 2020
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Засновник і власник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував випробування ракети Starship. Після низки спроб піднятись на невелику висоту, ракету вперше тестуватимуть на висоті 15 км, передає Громадське, інформує NNS.

Тестовий запуск ракети мають провести вже за тиждень, написав у Twitter Маск.

Він опублікував фотографію хвостової частини ракети з приписом:

«Носовий обтічник і стабілізатори — наступного тижня».

Фото: Twitter Ілон Маск

Раніше Маск заявляв про запуск SN8 Starship на висоту понад 18 км. Чому параметри польоту ракети тепер змінили, Маск не пояснив.

Starship — надважка ракета-носій, яка в перспективі має стати заміною для ракет Falcon 9 та Falcon Heavy, які використовуються зараз. Обидві ступені Starship багаторазові, а у другу інтегрований космічний корабель, тому її планують використовувати для пілотованих місій, зокрема і для польотів на Місяць та Марс.

Саме ракета-носій Starship має стати однією з тих, що до 2022 року доправить на поверхню Місяця «першу жінку і наступних чоловіків» у межах програми «Артеміда» Національного аерокосмічного агентства США (NASA).

У серпні Starship вперше змогла піднятись у повітря на висоту 150 метрів. Попередні чотири прототипи вибухали під час випробувань — у листопаді 2019 року і в лютому, квітні й травні 2020-го.

Головне фото: Twitter SpaceX
Автор: Маруся Оффон

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