Facebook видалив сотні російських акаунтів, які поширювали фейки про Україну, Білорусь та інші країни

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Компанія Facebook видалила три окремі мережі з Росії за порушення політики «щодо іноземного або урядового втручання». Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель, який посилається на пресслужбу соцмережі.

Люди, які стоять за цією діяльністю, координували дії один одного і використовували фальшиві облікові записи як центральну частину своїх операцій, щоб ввести користувачів в оману щодо того, хто вони і що вони роблять.

Всього компанія видалила 214 акаунтів, 35 сторінок, 18 груп у Facebook і 34 акаунта в Instagram.

Матеріали на цих сторінках публікувалися російською, українською, англійською та арабською мовами. Діяльність мереж була направлена в основному на Сирію і Україну, частково на Туреччину, Японію, Вірменію, Грузію, Білорусь, Молдавію, США і Велику Британію.

Ці три мережі мали дуже обмежену кількість підписників. Люди, які стояли за ними, створювали фейкові акаунти, видаючи себе за журналістів. Також створювали облікові записи громадян тієї країни, на яку була націлена «некоректна поведінка» — таким чином людей залучали до поширення фейкового контенту.

У соцмережі наголосили, що видаляють акаунти за поведінку, а не за зміст.

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