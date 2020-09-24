Завантажте мобільний додаток сайту

Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. У Кремлі вже заявили, що було б добре, якби йому її присудили. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка посилається на російські ЗМІ.

Відзначається, що заявку на номінацію відправив головний редактор газети "Президент" і автор книги "Кремлівський бабак" Сергій Комков.

У Кремлі вже прокоментували ініціативу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що буде добре, якщо премію присудять Путіну.

"Ви ж знаєте, що абсолютно різні люди висуваються на цю премію, і ця ініціатива тих, хто виступає з такою пропозицією... Якщо рішення буде прийнято (про присудження премії - ред.) - прекрасно, що не буде прийнято - теж нічого страшного",

— сказав Пєсков.

Він додав, що Кремль ніяк не пов'язаний з ініціативою Комкова.

Раніше на Нобелівську премію миру висунули російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли "Новічком".

Також на нагороду претендує президент США Дональд Трамп - його висунув депутат від норвезької партії прогресу Крістіан Тібрінг-Гедді.

У 2014 році Комков також намагався номінувати Путіна на Нобелівську премію миру.

Як пише Громадське, тоді це рішення Комков мотивував тим, що Росія начебто «врегулювала» конфлікт на Близькому Сході й у Сирії. Але тоді Нобелівську премію отримали пакистанська школярка Малала Юсафзай і 60-річний правозахисник Кайлаш Сат'ярті з Індії.

Водночас письменник засудив висунення цьогоріч на Нобелівську премію миру засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального і лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської. Мовляв, «в них недостатньо досягнень».

Минулого року Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Прем’єр Ефіопії допоміг покласти край 20-річній війні між Ефіопією і Еритреєю. Він разом із президентом Еритреї розробив принципи мирної угоди, яка припинила конфлікт між країнами.

Ахмед запропонував ліберальні реформи для Ефіопії і звільнив тисячі опозиційних активістів із в’язниць. Ефіопія та Ерітрея відновили дипломатичні відносини, повідкривали посольства та відновили авіасполучення.

Нагадаємо:

У 2014 році Росія під керівництвом Путіна окупувала український півострів Крим. Почала військову агресію на сході України.

У 2020 році росіяни підтримали поправки до Конституції, які дозволять Путіну знову балотуватися в президенти країни.

Путін перебуває на посаді президента РФ з 1999 року. Лише у 2008-2012 його на посту змінив Дмитро Медвєдєв. Тоді Путін був главою уряду.

Проти Росії та політики Путіна діють міжнародні санкції.

А яка ситуація зараз на Донбасі?

Путіна висувають на премію миру(!), попри те, що він веде збройну агресію проти України. Війна на Донбасі триває: з 27 липня там почав діяти новий режим припинення вогню.

Зокрема ці домовленості забороняють відкривати будь-який вогонь без дозволу керівництва. У разі навмисного порушення режиму припинення вогню стосовно військовослужбовців Збройних Сил можуть застосовувати дисциплінарні стягнення.

Спочатку головним досягненням перемир'я вважали те, що від обстрілів не загинув і не дістав поранення жодний український військовий. На 42-й день перемир'я, 6 вересня, бойовики порушили режим «тиші» й обстріляли позиції української армії на Луганщині, один військовий дістав поранення. Того ж дня інший військовий внаслідок обстрілу бойовиків загинув.

Крім цього, періодично військові підриваються на вибухових пристроях, яких уздовж лінії зіткнення велика кількість.

Довідково:

Нобелівську премію миру присуджують не в Стокгольмі, як звичайну Нобелівську премію, а в Осло. Це пов’язано з рішенням самого Нобеля.

До складу норвезького Нобелівського комітету входять п'ять людей. Призначає їх парламент країни терміном на шість років.

Члени комітету зобов'язані зберігати обітницю мовчання цілих півстоліття, не розголошуючи навіть імена кандидатів на премію. В середньому, щорічно на Нобелівську премію світу претендують приблизно 100 номінантів, а інколи було і 205.

Сама церемонія вручення проходить щорічно в Осло 10 грудня.