Як виспатись, якщо є всього 4 години

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Як зберегти працездатність, якщо на сон у вас всього 4 години? Кажуть, деякі видатні особистості завжди спали тільки по 4 години: наприклад, Маргарет Тетчер, далі, Наполеон і Ейнштейн. Але вчені застерігають: їм це вдавалося в силу фізіологічних і психічних особливостей - і подібне зовсім не потрібно кожній людині.

Повноцінний сон все-таки не замінити нічим, а деякі люди при всьому бажанні не можуть спати так мало. Але що робити, якщо у вас такий день або період в житті, коли часу на сон катастрофічно не вистачає? Є кілька хитрощів, як виспатися за 4 години.

1. Допоможіть собі швидко заснути

Для цього знадобиться абсолютна темрява, висока вологість і температура в кімнаті не вище 20 градусів.

2. Засинайте на ортопедичній подушці

Вона допомагає нормалізувати кровообіг, тримати тіло в правильному положенні, ви будете краще почувати себе після сну.

3. Прокидайтеся в коротку фазу сну

Це легко зробити, якщо надіти на руку фітнес-браслет і в додатку на смартфоні поставити приблизний час пробудження. Браслет буде вловлювати ваші фази сну і допоможе легко прокинутися о 5:50, а не важко, але о 6:15.

4. Максимум світла після пробудження

Щойно ви прокинулися, вийдіть на балкон, вдихніть свіже повітря, побачте денне світло, включіть максимальне освітлення, якщо на вулиці ще темно. Так ви допоможете орагнізму зруйнувати мелатонін і швидше прийти в себе.

5. Робіть зарядку

Фізичні вправи розганяють кров, підвищують температуру тіла, збільшують працездатність, підвищують рівень гормонів радості. Саме це потрібно, якщо ви майже не спали.

6. Намагайтеся подрімати вдень

Якщо є така можливість - не нехтуйте нею. Так ви подаруєте організму шанс підзарядиться і трохи відновитися.

Джерело

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