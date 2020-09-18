Хасиди остаточно покинули білорусько-український кордон (фото)

18 вер. 2020
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Близько тисячі хасидів остаточно покинули територію кордону між Україною та Білоруссю, де вони перебували з початку тижня. Про це пише Громадське, передає NNS.

Із білоруської території паломники розраховували потрапити в Умань на святкування іудейського Нового року — Рош га-Шана.

За словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека, хасиди «чітко знали» про заборону в’їзду до України через пандемію коронавірусу, яку уряд запровадив 28 серпня.

«На жаль, вони (хасиди — ред.) не дослухалися до закликів України утриматися цьогоріч від поїздки. Нам прикро, що довірившись незрозумілим обіцянкам, до яких у розмовах апелювали паломники, вони створили собі ілюзію можливості в’їзду в Україну»,

— зазначив він.

Міністерство внутрішніх справ, своєю чергою, повідомило про перевірку законності перебування паломників уже в Умані. Як повідомляє МВС, у прикордонників є припущення, що деякі хасиди могли в’їхати в Україну за підробними документами.

«Правоохоронці вже викрили певну кількість людей, які не дотрималися умов в’їзду і знехтували законодавством України. Цих людей буде відправлено за межі України з забороною в’їзду щонайменше на 3 роки»,

— йдеться в повідомленні МВС.

Що з хасидами?

27 серпня уряд оголосив про заборону в'їзду в Україну іноземцям з 28 серпня по 28 вересня через пандемію коронавірусу. Заборона припала саме на початок масового паломництва в Умань хасидів зі всього світу на святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана.

Попри заборону паломники намагаються потрапити в Україну через кордон з Білоруссю. Міністерство закордонних справ України вже звернулося до Білорусі з проханням не оформлювати на виїзд в Україну громадян, на яких діють обмеження, та закрило пункт пропуску «Нові Яриловичі», що на Чернігівщині.

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Частині паломників все-таки вдалося потрапити в Умань. Для в'їзду в місто вони мають здати обов'язковий тест на коронавірус. За даними Держпродспоживслужби в Черкаській області, COVID-19 виявили загалом у десяти хасидів в Умані.

Що таке Рош Га-Шана і чому хасиди їдуть в Умань?

Рош Га-Шана ─ це юдейський новий рік. Воно прив’язане до місячного календаря і цього року припадає на 18-20 вересня.

На свято Рош га-Шана до Умані з’їжджаються хасиди з усього світу. Найбільше ─ з Ізраїлю та США. Чоловіки-хасиди беруть на святкування юдейського нового року також жінок і дітей.

Усі євреї, які представляють течію брацлавського хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана — духовного вождя хасидів, святого, який останній рік свого життя провів в Умані. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них.

Фото: Державна прикордонна служба України
Автор: Маруся Оффон

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