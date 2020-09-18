Недосип не дає можливості людині повноцінно радіти - дослідження

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Через недосип людина отримує менше позитивних емоцій від приємних для себе справ, стверджують канадські психологи з Університету Британської Колумбії. Про це йдеться в науковому журналі Health Psychology, передає Громадське, інформує NNS.

Вчені спостерігала за двома тисячами людей у віці від 33 до 84 років. Добровольці протягом восьми днів повідомляли про те, скільки годин на добу вони спали, а потім — як реагували на події, що відбувалися з ними.

Проаналізувавши відповіді, психологи виявили — якщо людина спала менш як сім годин, то менше отримувала позитивних емоцій від приємних справ. А добровольці, які виспалися, не відчували проблем із цим.

«Коли люди займаються приємними речами, наприклад, обіймають когось або проводять час на природі, вони зазвичай відчувають себе щасливіше в цей день. Але ми виявили, що ці приємні речі радують людину вже не з тією інтенсивністю, якщо людина спить менше, ніж зазвичай»,

— зазначає дослідниця Ненсі Сін.

Водночас вчені не виявили зв’язку із недосипом та посиленням негативних емоцій.