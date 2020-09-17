В ООН заявили, що ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш заявив, що пандемія COVID-19 вийшла з-під контролю. Всі країни він знову закликав до глобального припинення вогню. Його цитує пресслужба організації, передає Громадське, інформує NNS.

Гутереш нагадав, що кількість жертв пандемії наближається до мільйона. Він закликав країни до глобального припинення вогню, підкресливши, що коронавірус є «загрозою глобальної безпеки номер один в сучасному світі».

Також генсек ООН наголосив, що вакцина не буде панацеєю від епідемії:

«Одна вакцина не може вирішити цю кризу і вже точно не в найближчому майбутньому».

Він запропонував розглядати вакцину як «глобальне суспільне благо», яке має бути доступне для всіх, але для цього потрібен «хороший стрибок у фінансуванні».

Окрім того, Гутереш назвав «тривожними повідомленнями» те, що багато людей в різних країнах не хочуть у майбутньому приймати вакцину проти коронавірусу.

До слова, ще у березні 2020-го Гутереш закликав світ припинити всі збройні конфлікти й об'єднатися перед спільною глобальною загрозою — пандемією COVID-19.

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