Дівчина відпиляла собі руку заради страховки в 1 млн євро

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У Словенії 22-річна Юлія Адлесіч відрізала собі руку циркулярною пилою трохи вище зап'ястя заради одного мільйона євро страхових виплат. А отримала два роки в’язниці за шахрайство. Про це з посиланням на ВВС повідомляє Громадське, передає NNS.

Суд у Любляні визнав дівчину та її хлопця винними у страховому шахрайстві. Сам інцидент стався у 2019 році — дівчина навмисно відрізала собі руку пилою і навмисне не взяла із собою кінцівку у лікарню, аби її не пришили назад і інвалідність стала невідворотною.

Перед цією травмою Адлесіч оформила п’ять страховок, а за декілька днів перед інцидентом хлопець дівчини шукав в інтернеті інформацію про штучні руки. Ці факти стали доказами, які прокуратура представила у суді.

Юлія Адлесіч на лаві підсудних / Фото Dnevni Avaz

Якби план пари спрацював, вони б отримали півмільйона євро одразу, а ще стільки ж — щомісячними платежами.

До речі, лікарям врятувати руку дівчини вдалося — вони змогли знайти її і встигли пришити назад. Але на цьому гарні новини для Адлесіч закінчуються — суд відправив її до в’язниці на два роки, її хлопця — на три. Батько дівчини за співучасть отримав рік тюрми умовно.