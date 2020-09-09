Більше жінок, ЛГБТ та рас: "Оскар" тепер вручатимуть за новими правилами

09 вер. 2020
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Американська кіноакадемія представила нові стандарти, яким повинні відповідати кінострічки для номінації в категорії "Найкращий фільм" премії "Оскар", пише УП Життя, передає NNS.

Про це йдеться на сайті кінопремії.

Нововведення розробили, щоб заохотити розмаїття і справедливе представництво на екрані і за його межами, щоб краще відображати різноманітність аудиторії, що йде в кіно, повідомляють організатори.

Зазначається, що при розробці нових критеріїв використовувалися, зокрема, стандарти Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Всього представлено 4 стандарти:

  • один з акторів першого або другого плану повинен належати до недостатньо представленої расової або етнічної групи: бути темношкірим, азіатом, латиноамериканцем, жителем Близького Сходу або представником іншої етнічної групи;
  • щонайменше 30% акторського складу на другорядних ролях повинні бути від щонайменше двох недостатньо представлених груп: жінок, етнічних представників чи представників раси (окрім європеоїдної), ЛГБТ-спільноти або людей з інвалідністю;
  • основна тема чи сюжетна лінія картини повинна стосуватися недостатньо представлених груп;
  • на керівних та інших посадах повинні бути кілька представників недостатньо представлених груп; принаймні 30% знімальної групи мають складати представники недостатньо представлених груп.

До недостатньо представлених груп належать: жінки, люди інших рас, окрім європеоїдної, члени ЛГБТ-спільноти або люди з інвалідністю.

Нові правиладля номінації в категорії "Найкращий фільм"  стануть обов’язковими з 96-ї церемонії у 2024 році - щоб отримати номінацію, фільм повинен відповідати щонайменше двом з чотирьох стандартів. При цьому правила для решти номінацій "Оскара" зберігаються попередні.

Автор: Маруся Оффон

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