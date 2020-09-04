Дрон скинув біля 100 пакетиків безкоштовної марихуани: таку рекламну кампанію влаштували у Тель-Авіві

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В ізраїльському Тель-Авіві торговці марихуаною вирішили провести рекламну кампанію і скидали пакетики з товаром на вулицях міста за допомогою дрону. Двох підозрюваних поліція затримала. Про це повідомляє The Times of Israel, пише Громадське, інформує NNS.

Вдень 3 вересня безпілотник скинув на площі Рабина понад 100 пакетиків з безкоштовною марихуаною. Багато з них забрали із собою перехожі. Водночас десятки пакетиків конфіскували правоохоронці.

Поліцейські пильність не втрачали і затримали двох чоловіків — саме їх підозрюють у керуванні дроном. Тепер їх звинувачують у незаконному обороті наркотиків.

Як виявилося, у такий спосіб чоловіки просували свою службу доставки марихуани «Зелені дрони». Скористатися нею потенційні покупці можуть через відповідну групу в Telegram (коли що це не реклама).

Всередині пакетиків крім марихуани були візитівки з рекламою послуги доставки та контактною інформацією, а також фраза «Безкоштовна любов».

Як зазначає видання, зберігання марихуани у невеликих кількостях частково декриміналізовано в Ізраїлі, але розповсюдження такого товару залишається кримінальним злочином.

Фото: Israel Police