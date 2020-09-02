У ВООЗ назвали країну – приклад боротьби з коронавірусом

- 02 вер. 2020
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Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктор Девід Набарро похвалив владу Швеції за введення м'яких обмежувальних заходів в рамках боротьби з коронавірусною інфекцією. Про це NNS повідомляє з посиланням на Економічні Новини.
Набарро зазначив, що Шведська стратегія боротьби з COVID-19 повинна послужити прикладом для інших держав у довгостроковій перспективі. За його словами, ключем до перемоги над коронавірусом є довіра між владою і суспільством.
- У Швеції уряд виявився здатний довіритися суспільству, а суспільство змогло довіритися уряду, — уточнив спецпосланець ВООЗ.
Доктор також підкреслив, що підхід шведської влади до боротьби з поширенням інфекції є вірним і правильно сприймається населенням.
Як стверджує Набарро, керівництво цієї країни поклалося на свідомість людей і не стало вводити жорсткі карантинні заходи, які є «грубим інструментом», що істотно б'є по доходах людей і малого бізнесу.
Раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що підтримує відкриття країн після карантину, пов'язаного з коронавірусом. При цьому він зауважив, що необхідно дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб не допустити катастрофи.
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