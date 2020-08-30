У роботі Telegram стався масштабний збій

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У роботі месенджера Telegram у суботу, 30 серпня, стався масштабний збій, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Проблеми виникають у користувачів зі всього світу, але найгірша ситуація в Європі та Росії.

Про це свідчать дані сервісу downdetector.

Найбільше на роботу месенджера скаржаться жителі Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Італії, Іспанії, Угорщини та Румуні. Складнощі в роботі додатку виникають і у користувачів з України.

За даними сервісу, у 90% випадків проблеми пов'язані з підключенням Telegram до мережі інтернет, а у 9% — не відправляються повідомлення.