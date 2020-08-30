У роботі Telegram стався масштабний збій

- 30 серп. 2020
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У роботі месенджера Telegram у суботу, 30 серпня, стався масштабний збій, передає РБК-Україна, інформує NNS.
Проблеми виникають у користувачів зі всього світу, але найгірша ситуація в Європі та Росії.
Про це свідчать дані сервісу downdetector.
Найбільше на роботу месенджера скаржаться жителі Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Італії, Іспанії, Угорщини та Румуні. Складнощі в роботі додатку виникають і у користувачів з України.
За даними сервісу, у 90% випадків проблеми пов'язані з підключенням Telegram до мережі інтернет, а у 9% — не відправляються повідомлення.
Кандидат географічних наук, синоптик Харківського Гідрометцентру Ігор Кібальчич дав орієнтовний прогноз погодних умов на вересень 2020 року. Про це NNS повідомляє, посилаючись на його сторінку у Фейсбуці.
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