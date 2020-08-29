110-річний чоловік та 104-річна жінка стали найстарішим подружжям у світі

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110-річний Хуліо Мора і 104-річна Вальдраміна Кінтерос з Еквадору стали найстарішою одруженою парою у світі та потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє The Guardian, пише Громадське, передає NNS.

Пара разом уже 79 років, вони таємно одружилися у 1941 році, бо батьки були проти шлюбу.

Подружжя проживає у столиці Еквадору Кіто. У них є четверо дітей, 11 онуків, 21 правнук та один праправнук. Проте через пандемію коронавірусу вони вже давно не збиралися разом.

Їхня донька Сесилія розповідає, що у батьків гарне самопочуття, вони веселі та активні, хоча пандемія позначилася на їхньому психічному здоров'ї.

За словами дочки, батько полюбляє дивитися телевізор та пити молоко, а мати обожнює десерти та читати зранку газету.

Раніше найстарішим подружжям була пара з Остіна (штан Техас) Шарлотта Хендерсон та Джон Хендерсон. Їхній спільний вік 212 років і 52 дні.

А найстарішою людиною на планеті, вік якої вдалося перевірити, за весь час була француженка Жанна Кальман. Вона дожила до 122 років і 164 днів. У всіх інших довгожителів вік був менший.