"Марш нової Білорусі": на вулиці Мінська вийшли тисячі людей (фото)

23 серп. 2020
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У столиці Білорусі Мінську в неідлю стартував «Марш нової Білорусі», люди колонами рушили до площі Незалежності, дороги до неї не перекриті, повідомляє з посиланням на Білоруську службу Радіо Свобода, передає NNS.

Повідомляється, що незгодні з офіційними результатами виборів і викликаним через протести свавіллям силовиків люди зібралися на черговий мітинг, епіцетром якого стала територія біля будинку уряду в Мінську.

Поліція через мегафон попередила, що не можна «застосовувати силу». Водночас польський білоруськомовний телеканал Белсат повідомляє з посиланням на містян, що у Мінську жителі помітили автозаки, автомобілі з колючим дротом і водомети. Техніка розміщена неподалік площі Незалежності, де проходить «Марш нової Білорусі».

Водночас міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в разі порушення порядку і спокою в «святих місцях» протестувальники будуть мати справу не з поліцією, а з армією.

У перебігу акції очікують на виступ лідерів Координаційної ради опозиції, створеної з ініціативи кандидатки у президенти Світлани Тіхановської. Акції, схожі до мінської, заплановані і в інших містах Білорусі.

Зазначається, що на Марш до Мінська приїхали люди з різних куточків країни. Крім того, люди також виходять на центральні площі інших міст.

фото svaboda.org

Автор: Маруся Оффон

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