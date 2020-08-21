Експеримент: німцям роздаватимуть по 1200 євро щомісяця

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Німеччина розпочинає соціальний експеримент із впровадження універсального базового доходу. Про це пише Business Insider. передає ua-news.liga.net, інформує NNS.

Групу відібраних учасників експерименту розділили на дві частини. Перша, що складається зі 120 осіб, буде отримувати від держави 1 200 євро на місяць протягом трьох років. Зміни в якості їхнього життя будуть порівнюватися з іншою групою з 1 380 осіб, які не будуть отримувати грошей.

Мета експерименту — розвіяти або підтвердити усталені стереотипи про людей, які отримують універсальний базовий дохід.

Опоненти безоплатного розподілу грошей вважають, що одержувачі перестануть працювати, будуть лежати на дивані, їсти фаст-фуд і дивитися ТБ.

Прихильники впевнені, що безоплатна матеріальна допомога не вплине на зайнятість, дозволить людям реалізувати свій креативний потенціал і підтримувати демократичні цінності.

Експеримент проводить Німецький інститут економічних досліджень. Фінансування здійснюється за рахунок 140 000 приватних грошових пожертвувань.

Висновки за підсумками експерименту можуть послужити підставою для введення універсального базового доходу на державному рівні.

Це не перший експеримент з універсальним базовим доходом:

у 2017 році перше дослідження на цю тему провели у Фінляндії. Уряд скандинавської країни вирішив не вводити ініціативу на державному рівні, оскільки за підсумками дворічного експерименту не встановили кореляцію зі зменшенням рівня безробіття, повідомляє BBC.

У 2018 році у невеликому швейцарському селі Рейнау було розпочато експеримент із наданням жителям базового доходу в $2 570 на місяць, пише Bloomberg.

7 березня 2019 року Італія розпочала програму базового доходу для безробітних. Людина, яка проживає в орендованому житлі і з мінімальними заощадженнями, може отримувати максимум 9 360 євро на рік або 780 євро на місяць. Із цієї суми 280 євро має бути використано на оренду або 150 євро на іпотеку.

26 червня Іспанія почала виплачувати універсальний базовий дохід 2,3 млн громадянам. Сума виплати - 462 євро на місяць, до якої додається 139 євро на кожного члена сім'ї одержувача, але не більше 1015 євро на родину.

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