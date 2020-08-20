З 1 вересня Єгипет пускатиме туристів тільки з негативними ПЛР-тестами

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Єгипет з 1 вересня почне вимагати негативні ПЛР-тести від усіх мандрівників, які прибувають в країну. Про це заявив прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Ahram Online, передає NNS.

Мадбулі сказав, що рішення про необхідність тесту для всіх мандрівників було прийнято через "збільшення числа випадків інфекції в деяких країнах".

"Ми зацікавлені в забезпеченні здоров'я тих, хто прибуває в країну, і єгипетських громадян, тому ми домовилися, що будь-який мандрівник, який прибуває в країну, повинен пройти тестування",

— сказав він.

Нове рішення було прийнято через кілька днів після того, як Єгипет почав вимагати від деяких мандрівників, за винятком єгиптян, пред'явити негативний результат ПЛР- тесту на коронавірус для в'їзду в деякі райони країни, включаючи Каїр.

Єгипет почав поступове відновлення регулярних міжнародних рейсів з 1 липня після закриття свого повітряного простору у березні у зв'язку з пандемією.

Іноземним туристам в даний час дозволений в'їзд тільки в три прибережні єгипетські провінції з найнижчими показниками коронавірусної інфекції в країні – Південний Синай, Червоне море і Матрух.

Більше 100 000 туристів відвідали Хургаду і Шарм-ель-Шейх з моменту відновлення в'їзного туризму в Єгипет 1 липня, повідомило у вівторок міністерство старожитностей і туризму.

За даними міністерства, туристи приїжджають з Білорусі, України, Швейцарії, Угорщини та Сербії.

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