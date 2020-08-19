У парках Токіо з’явилися прозорі громадські туалети (фото)

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У японській столиці Токіо запустили проєкт, який має змінити уявлення людей про громадські вбиральні. Для цього дизайнерська компанія встановила у двох парках міста прозорі туалети. Про це з посиланням на CNN передає Громадське, інформує NNS.

У такий спосіб дизайнери хотіли розв'язати дві речі, які хвилюють людей: чи чиста громадська вбиральня та чи є хтось усередині. Але чи залишається приватність у таких туалетах? Так.

Якщо у вбиральні нікого немає, людина бачить прозорі стіни та може оцінити чистоту. Як тільки людина заходить до середини та замикає двері — стіни стають матові, що забезпечує конфіденційність.

Журналісти CNN кажуть, що потрібно уважно прослідкувати, чи замкнули ви двері. Бо вони під час перевірки роботи цих вбиралень помітили, як людина відразу забула замкнути двері, але згодом виправилась.

Загалом вбиральні поділені на три частини: чоловічий, жіночий та багатофункціональний туалет (наприклад, для людей з інвалідністю та для людей з дітьми).

Прозорі вбиральні — це лише частина проєкту, у межах якого мають створити 17 різних туалетів у Токіо. Так дизайнери хочуть побороти стереотип, що громадські вбиральні у Японії темні, брудні та дуже смердять. У межах проєкту вже відкрили 5 нових туалетів (включно з двома прозорими).

Також відкрили три туалети, схожі на невеличкий будинок. Ще 12 туалетів мають відкрити до літа 2021 року.