В Telegram тепер доступні відеодзвінки

15 серп. 2020
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Відеодзвінки в Telegram тепер доступні всім. Розробники месенджера Telegram випустили оновлену версію програми з відеодзвінками і новими анімованими emoji на честь 7-річчя месенджера. Про це NNS повідомляє з посиланням на digger.

Telegram тестував функцію відеодзвінків в бета-версії програми з весни 2020 року. Тепер це нововведення доступне всім користувачам iOS і Android.

Розробники відзначають, що для захисту даних в відеодзвінках використовується спеціальне шифрування. Під час відеодзвінка користувачі можуть порівняти 4 emoji, і якщо смайлики співпадуть, то це означає, що з'єднання безпечне.

У майбутньому розробники обіцяють додати функцію групових відеодзвінків. Крім цього, в месенджер з'явилися нові анімовані емодзі.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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