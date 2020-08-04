Вчені підрахували ймовірність заразитися коронавірусом під час подорожі поїздами

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Група дослідників із Китаю та Великої Британії підрахувала, що ризик заразитися коронавірусною хворобою в поїздах складає від 0 до 10,3%, а в середньому — 0,32%. Вони висновують, що встановлення окремих обмежень на залізничні пасажирські перевезення може зробити їх майже повністю безпечними, пише Громадське, передає NNS.

Про це йдеться в публікації у науковому виданні Clinical Infectious Diseases.

Для визначення ризику поширення COVID-19 у поїздах учені проаналізували дані подорожей понад 2300 пацієнтів із коронавірусною хворобою та понад 72 тисяч людей, які з ними контактували, в період із середини грудня 2019 року до початку березня 2020-го. До уваги бралися час перебування пасажирів поруч та їхнє взаємне розташування в поїзді.

З’ясувалося, що загалом ризик підхопити COVID-19 від хворого пасажира на відстані трьох рядів і п’яти сидінь від нього складає від 0 до 10,3%. Як і можна було очікувати, найбільший ризик заразитися мають ті, хто сидить на тому ж ряду, що й людина з COVID-19 (1,5%), або на сусідньому сидінні (3,5%).

Ризик заразитися коронавірусом зростає зі збільшенням часу перебування в поїзді з хворими пасажирами — в середньому на 0,15% за кожну годину поїздки, а для пасажирів на сусідньому сидінні цей показник складає аж 1,3%.

Дослідники висновують, що COVID-19 має високий ризик передачі серед пасажирів поїздів, але він дуже відрізняється залежно від часу поїздки й місця перебування пасажирів у вагоні. Тож вони радять тимчасово обмежити час руху поїздів і розсаджувати пасажирів через кілька місць, а також використовувати засоби особистої гігієни, аби зменшити загрозу COVID-19.

Це єдине таке дослідження?

Раніше повідомлялось про японський суперкомп’ютер Fugaku, який визнали найшвидшим у світі. Він займався моделюванням ситуацій із поширення коронавірусу в транспорті, аби визначити, як можна зменшити ризики зараження в ньому. На початку липня за його допомогою вчені встановили, що для зменшення ризику COVID-19 у приміських залізничних поїздах варто обмежити кількість пасажирів і частіше провітрювати вагони.

На початку карантину в деяких країнах ввели жорсткі обмеження на пересування в громадському транспорті, побоюючись, що там ризик заразитися коронавірусом є дуже високим. Утім уже у квітні в редакційній статті Journal of Transport and Health зазначалося, що передача COVID-19 у громадському транспорті є набагато менш небезпечною, ніж навіть у домогосподарствах.

Дослідження спалахів коронавірусу в різних країнах (Франція, Японія, Австрія, Сінгапур) також вказують на те, що вони не були пов’язані з транспортом.

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фото: РБК-Украина