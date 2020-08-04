Подорожі у часі. Чи існує "ефект метелика"?

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Американські фізики за допомогою квантового комп'ютера провели експеримент, схожий на подорож у часі, пише Громадське, передає NNS.

Квантовий комп'ютер може імітувати процес еволюції у зворотному напрямку, тож вчені зашифрували інформацію, а пристрій мав її розшифрувати, тобто показати, якою інформація була у минулому.

Про це повідомляє Science Alert.

Тоді інформацію пошкоджували, а коли її повторно зашифровували виявлялось, що інформація не пошкоджена. Через це фізики вважають, що у квантовому світі не існує «ефекту метелика».

Це таке припущення про те, що якщо у минулому змінити навіть одну незначну деталь, то зміниться і майбутнє. Квантовий підхід до подорожей у часі передбачає створення мультивсесвіту — у разі, якщо минуле зміниться, у майбутньому буде декілька можливих варіантів розвитку подій.

Водночас вчені зазначили, що результати експерименту стосуються саме квантової фізики. Так, квантовий світ вивчає мікросвіт, зокрема квантова механіка описує поведінку таких елементарних частинок як електрони і фотони. Класична фізика ж описує природу на макроскопічному рівні. Тобто класична фізика за допомогою фізичних законів пояснює, як працює природа.