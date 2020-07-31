Названы места, где может начаться Третья мировая война, и это не Украина

Завантажте мобільний додаток сайту

Тема Третьей мировой войны уже достаточно долгое время беспокоит человечество. После того, как в январе из-за авиаудара погиб генерал-майор Ирана Кассем Солеймани, а затем по всему миру начал распространяться коронавирус, проблема вновь стала актуальной. На данный момент есть несколько мест, где может начаться Третья мировая война, сообщает NNS со ссылкой на портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

США-Иран

В начале января этого года Дональд Трамп отдал приказ на убийство генерала Солеймани, чтобы якобы защитить своих военных за рубежом. Выполненный удар нужен был для того, чтобы сдержать будущие иранские атаки. После этого Иран поклялся, что отомстит за убийство генерала.

Иран-Израиль

Некоторое время между Ираном и Израилем не возникало никаких разногласий, но в результате все равно между странами начала война низкой интенсивности. В том случае, если Иран все же возобновит свою ядерную программу, то Израиль может ударить по столице страны. Это напрямую скажется на поставках нефти и тогда в войну будет замешано намного больше стран.

США-Турция

За последний год отношения между США и Турцией стали более напряженными. Война может начаться в любой момент, особенно если учесть, что президент Эрдоган если составит план действий, то уже от него не отступает.

Пакистан-Индия

За последнее десятилетия отношения между Пакистаном и Индией стали невероятно плохими и эти страны уже долгое время находятся на грани войны. Если внутри стран и дальше будут наблюдаться беспорядки, которые присутствуют на сегодняшний день, то избежать войны не получится.

США-Китай

Последние полтора года отношения между двумя странами очень напряжены. США уже достаточное долгое время обвиняет Китай в недобросовестной торговле. При этом страны собираются заключить между собой очередную торговую сделку, хотя никто не дает гарантии, что таким образом получится наладить отношения.

США-Северная Корея

Между США и Северной Кореей отношения также не самые лучшие. Некоторое время назад Корея и вовсе пообещала предоставить США «подарок». Многие обеспокоены теперь тем, что Северная Корея может начать испытание ядерной или же баллистической ракеты. Стоит отметить, что в ноябре страны собираются заключить сделку, но Корея не слишком сильно заинтересована в том предложении, которое сделал Дональд Трамп.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України