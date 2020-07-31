Известный блогер разгуливал по улицам, прикрыв срам лишь маской

- 31 лип. 2020
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32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф прошелся по одной из улиц Лондона в обнаженном виде – вместо нижнего белья он использовал медицинскую маску.
Об этом пишет NNS ссылаясь на Daily Mail.
Соответствующее фото Тимоти выложил в соцсети.
Отмечается, что таким образом мужчина высмеял новые ограничения по коронавирусу, введенные правительством Великобритании – с 24 июля жители страны обязаны носить маски в общественных местах.
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