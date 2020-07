У роботі Фейсбуку стався масштабний збій

Завантажте мобільний додаток сайту

У роботі соціальної мережі Facebook стався збій. Про це NNS повідомляє з посиланням на Судово-Юридичну газету, яка, в свою чергу, посилається на портал Downdetector, що відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Користувачі з усього світу почали скаржитися на роботу соціальної мережі з середи, 29 липня. Найбільше скарг надходить з Філіппін та країн Європи. Проблеми в роботі Facebook виникають в основному при завантаженні зображень і публікації посилань на інші сайти.

Також користувачі скаржаться на роботу бізнес-сторінок (не відкриваються або не завантажуються повідомлення). У більшості випадків з'являється помилка «Could not crawl URL because the system is down».

У користувачів теж виникли проблеми з Фейсбуком. Про це NNS повідомляє, посилаючись на власні джерела.

