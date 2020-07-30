Канабіс здатний вбивати ракові клітини - дослідження

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Дослідники з Університету Ньюкасла й Інституту медичних досліджень імені Гантера виявили модифіковану форму медичного канабісу, здатну вбивати чи пригнічувати ракові клітини в організмі людини, пише Громадське, передає NNS.

Як повідомляє пресслужба Університету Ньюкасла, дослідження вчених тривало три роки і стосувалося вивчення впливу психоактивних компонентів марихуани — тетрагідроканабінолу (ТГК) і канабідіолу.

Перевірка сорту марихуани із високим умістом канабідіолу показала, що вона пригнічувала клітини раку крові — при цьому на клітини кісткового мозку чи білі кров’яні тільця негативно марихуана не впливала.

Подальша перевірка цієї марихуани виявила, що вона була здатна вбивати клітини раку крові та гліоми стовбуру головного мозку. Згаданий сорт, створений австралійською біотехнічною компанією ANTG, має назву «Єва».

Тепер дослідники готуються до наступного етапу досліджень, аби визначити, чому канабідіол пригнічує ракові клітини, але не зачіпає звичайні — і на які види раку він може впливати. Також вони сподіваються, що дослідження зможе подолати упереджене ставлення до медичного канабісу та його вживання.

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