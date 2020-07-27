Converse випустили нові кеди, які виглядають старими та брудними (фото)

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Converse презентували зістарену версію класичної моделі Chuck Taylor – кеди з «брудною» підошвою, плямами та пошкодженнями на тканині та шнурках, пише The Village Україна, передає NNS.

Обробка «dirty wash» одразу додає класичним Chucks вінтажного вигляду, кажуть у компанії про Chuck Taylor All Star Basic Wash.

Кеди зі слідами потертості на тканині та штучними плямами коштуватимуть 70 фунтів стерлінгів (біля 89 доларів). Тоді як аналогічна базова модель бренду обійдеться у 50 фунтів стерлінгів.