Рада ЄС ухвалила правила транскордонних подорожей в умовах коронавірусу

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Рада ЄС ухвалила низку правил, спрямованих на мінімізацію ризику зараження в транскордонних системах колективного пасажирського транспорту, повідомляє Європейська правда, передає NNS.

Дана інформація розміщена на сайті Ради ЄС.

"У своїх висновках Рада просуває низку основних заходів гігієни і інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту",

​​- йдеться в заяві.

Рекомендовані заходи містять, серед іншого:

фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;

ширше використання цифрових квитків і перевірок квитків цифровим способом;

дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.

Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії із застосування транспортних керівних принципів і рекомендацій щодо Covid-19, прийнятих на національному рівні та на рівні ЄС.

Раніше повідомлялося, що міністри транспорту країн ЄС домовилися про необхідність обов'язкового носіння масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років на європейських авіарейсах.

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