Китай запустив свою першу місію на Марс (фото)

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Китай успішно запустив з космодрому Веньчан на острові Хайнань свій перший зонд для дослідження Марса «Тяньмень-1» («Питання до неба»). Він має дістатися до орбіти планети у лютому 2021 року, повідомляє Громадське з посиланням на ВВС, передає NNS.

Як стало відомо NNS, «Тяньменю» знадобиться 7 місяців, щоб дістатися до Марса: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.

За 11 днів Китай має запустити ще два зонди у межах своєї місії.

Мета місії — вивчати підземні умови планети та спробувати знайти там ознаки життя.

Зонд «Тяньмень-1» має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та знайти лід. Проте дослідження поверхні Марса це лише одна з частин китайської місії.

Також на орбіту Червоної планети має вирушити космічний корабель, який вивчатиме Марс дистанційно.

Це вже не перша спроба Китаю досліджувати Марс. У 2011 році разом із Росією Китай запустив супутник «Іньхуо-1», але тоді він вийшов із ладу та впав у Тихий океан.

Нещодавно Об’єднані Арабські Емірати запустили в космос свою першу міжпланетну місію та стали першою арабською країною, яка це зробила.

Фото: twitter/China Xinhua News