ОАЕ запустили на Марс першу арабську місію

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Об’єднані Арабські Емірати 20 липня запустили науковий та технологічий зонд на Марс. Це перша така місія до Червоної планети, ініційована арабською країною, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Запуск безпілотного зонду «Аль-Амаль» (в перекладі з арабського «Надія»), або Hope, відбувся рано вранці 20 липня з Японії за допомогою японської ракети H-IIA. Запуск з території наукового центру Танеґашіма на півдні Японії кілька разів переносили через погодні умови.

Планується, що він досягне Марсу в лютому 2021 року та перебуватиме на орбіті планети щонайменше два роки.

Місія ОАЕ коштує 200 мільйонів доларів, повідомила міністерка передових наук Сара Амірі.

Зонд спроєктований для створення повного зображення марсіанської атмосфери та щоденного вивчення сезонних змін.

«Це досить потужний сигнал для арабської молоді: якщо ОАЕ здатні досягти Марсу за менше ніж 50 років, вони здатні зробити набагато більше»,

– заявив інформаційній агенції AP директор проєкту Місії Еміратів на Марс Омран Шараф під час підготовки до запуску.

«Аль-Амаль» долучиться до щонайменше восьми активних місій, які досліджують Марс. Деякі з них перебувають на орбіті планети, інші – працюють на поверхні планети.

Сполучені Штати Америки та Китай також планують відправити свої місії на Червону планету цього року.

Фото ілюстративне