Населення Землі почне скорочуватися, у деяких країнах людей буде вдвічі менше - дослідження

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Нове дослідження темпів народжуваності у світі виявило, що з 2064 року населення Землі почне зменшуватися і до кінця століття буде сягати 8,8 млрд людей, що на 2 млрд менше, ніж прогнозували раніше, пише Громадське, передає NNS.

Дослідження провела група експертів з університету штату Вашингтон у Сіетлі та опублікувала в медичному журналі «Ланцет».

Так, вчені прогнозують, що у 2064 році населення Землі досягне піку у 9,7 млрд, а потім почне скорочуватися.

Основною причиною цього називають те, що все більше жінок у світі роблять вибір на користь освіти і роботи. Також доступнішими стають контрацептиви.

«Це дуже важливе явище: більша частина світу переходить до життя в умовах природного скорочення населення. Процес на стільки масштабний, що людям важко в повному обсязі оцінити, що відбувається. Такого раніше не було, суспільство потребує реорганізації»,

— заявив BBC один з авторів дослідження Крістофер Мюррей.

Вчені кажуть, що з такими темпами, до 2100 року населення 23 країн скоротися удвічі. Це зокрема Іспанія, Португалія, Таїланд та Південна Корея.

Водночас населення Японії, яке у 2017 році складало 128 млн людей, до кінця сторіччя може скоротитися до 53 млн, а Італії — з 61 млн до 28 млн.

Китаю експерти прогнозують пік кількості населення у 2024 році — 1,4 млрд. А от до кінця сторіччя ця цифра може скоротитися до 732 млн.

На перше місце за населенням тоді може вийти Індія.

Вчені зазначають, що проблема у такому скороченні населення може полягати у тому, що у світі зміниться його вікова структура. Збільшиться кількість людей, яким буде за 80 років (зі 141 млн до 866 млн). Водночас кількість дітей до 5 років зменшиться з 681 млн до 401 млн.

«Хто буде платити податки і внески за медичне страхування у світі, який масово постарів? Хто буде доглядати за літніми людьми? Чи зможуть люди взагалі піти на пенсію?»,

— наголошує Мюррей.