Придуман самый быстрый метод охладить вино или пиво

- 14 лип. 2020
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Автор британского издания The Sun поделилась, по ее словам, лучшим способом охладить банку пива или бутылку вина. Об этом пишет NNS ссылаясь нат knife.media.
Как указано в статье, поиском технологии занималась группа исследователей-добровольцев — они провели эксперимент, в ходе которого охлаждали напитки восемью способами. Опыт предполагал следующие начальные условия: температура всех напитков была одинакова — 20,5 градусов по Цельсию, время испытания — 30 минут.
Лучший результат показал метод, предполагающий охлаждение бутылки в ледяной воде с добавлением соли — в такой среде температура пива падает с 19 градусов до 1,6 всего за полчаса. Более точный рецепт — 1 кг льда, ведро холодной воды и 100 г соли.
На втором месте оказался похожий способ, но без добавления соли — так напиток охладился до 3,9 градусов за аналогичное время. Бутылки с алкоголем, оставленные в морозильнике на те же 30 минут, охладились до 7,8 градусов, а обернутые в мокрые салфетки — до 8,9.
Худшие способы охлаждения — это струя холодной воды из-под крана и ведро с такой же водой. Такие способы помогут вам снизить температуру напитков только до 18 градусов.
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