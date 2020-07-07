Что получает организм женщины при употреблении сала: результаты исследования

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Женское здоровье — излюбленная тема для рассуждений. Некоторые продукты оказывают плохое влияние на наше здоровье, поэтому активно исследуются учеными. А сегодня мы поговорим о влиянии сала на женский организм, ведь этот продукт высоко ценится, пишет NNS со ссылкой на fatelines.

ВЛИЯНИЕ ЖИРА

Мнения о пользе жира расходятся. Одни ученые утверждают, что этот продукт весьма опасен для женщин, а другие говорят, что сало в умеренных количествах приносит пользу.

Знаменитый профессор в области медицины провел исследование, касающееся мифов о вреде холестерина. Результаты этого исследования доказали, что для женщин бекон очень полезен. Здесь речь идет не об огромных порциях и не о ежедневном потреблении в пищу.

Оказывается, сало помогает бороться с лишним весом. Да, да, вы все правильно поняли. В нем содержится арахидоновая кислота, способная подавлять чувство голода, когда женщина сидит на строгой диете.

ПОЛЬЗА САЛА

Арахидоновая кислота — ненасыщенный жир, который положительно влияет на женский организм в целом. Кислота способна вывести из организма токсины, повысить иммунитет, улучшить обмен веществ, улучшить работу мозга.

Кроме того, небольшой кусочек сала, съедаемый через день, нормализует работу ЖКТ, борется с проблемами пищеварения. Ну и конечно, жир — основной источник полезных веществ для волос и кожи.

Многие косметические средства содержат витамины, которые есть в свином жире. Бекон можно принимать в пищу, а из растопленного жира делать маски, компрессы.

ПОХУДЕНИЕ НА САЛЕ

Многие женщины посчитают эту информацию бессмысленной, но профессор медицины утверждает, что 20 граммов сала, потребляемые ежедневно, создают чувство сытости, что очень важно для худеющих дам.

Здесь важно не переусердствовать, знать меру. Большое количество сала, естественно, вредит фигуре, а минимальное количество — помогает сохранять ее в норме.

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