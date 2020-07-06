Туреччина видаватиме українцям дозволи на проживання

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Туреччина включила Україну до переліку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних дозволів на проживання. Про це йшлося під час зустрічі глав МЗС України і Туреччини, повідомляє NNS з посиланням на «Я і закон».

Як стало відомо NNS , турецька сторона також поінформувала про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування в Туреччині. Міністри домовилися активізувати роботу щодо укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення.

Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу висловили надію, що незабаром будуть завершені внутрішньодержавні процедури і запрацює угода про взаємне визнання водійських посвідчень. Кулеба відзначив зусилля турецької сторони щодо забезпечення безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він зазначив необхідність неухильно дотримуватися введених в Туреччині високих вимоги до готелей, які будуть приймати іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України.

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