Науковці заявили, що ВООЗ применшує ризик передачі коронавірусу повітрям

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Група з 239 науковців з 32 країн підписалася під відкритим зверненням, у якому стверджується, що Всесвітня організація охорони здоров’я применшує ризик поширення коронавірусної хвороби через повітря, передає Главком, інформує NNS.

Про це пише The New York Times.

«Всесвітня організація охорони здоров’я давно вважає, що коронавірус поширюється насамперед великими дихальними крапельками, які випускають заражені люди при кашлі та чханні, ці частинки швидко падають на підлогу. У відкритому листі до ВООЗ 239 вчених з 32 країн навели докази, що свідчать про те, що більш дрібні частинки можуть заражати людей та закликають організацію переглянути свої рекомендації»,

- йдеться у повідомленні.

Йдеться про аерозольну передачу: на відміну від повітряно-крапельної, в цьому випадку часточки вірусу набагато менші, в повітрі вони затримуються довше, ніж краплі, й здатні долати набагато більші відстані, ніж «безпечні» півтора метра.

Автори відкритого листа зазначають, що ВООЗ спиралася на дані про поширення коронавірусу в лікарнях, де умови набагато стерильніші, ніж в інших закритих приміщеннях. Тому серед головних шляхів поширення ВООЗ називає безпосередній контакт з джерелом вірусу, а також повітряно-крапельний шлях, ігноруючи аерозольний.

На їхню думку, нові свідчення поширення вірусу, як-от на м’ясокомбінаті в Німеччині, засвідчують, що поширення повітряним шляхом є набагато серйознішою загрозою, ніж наразі вважає ВООЗ.

Відповідно до цієї нової інформації, у своєму відкритому листі вчені наголошують на необхідності переобладнати вентиляційні системи в школах, будинках для людей похилого віку, житлових будинках і на підприємствах.

Зокрема, на думку експертів, у таких системах необхідно встановити більш потужні повітряні фільтри і мінімізувати рециркуляцію повітря.

У матеріалі також йдеться про те, що з огляду на нові дані, медичним працівниками, ймовірно, знадобляться більш професійні маски типу N95, які можуть відфільтровувати найменші частинки. А для знищення вірусних частинок, які циркулюють у повітрі у закритих приміщеннях, може знадобитися ультрафіолетове випромінювання.

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