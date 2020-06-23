Вчені заявляють, що знайшли "ген еволюції"

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Науковці з Японії й Німеччини виявили специфічний ген - ARHGAP11B, який зустрічається лише у людини, та імовірно є причиною збільшення неокортексу, так званої, “нової кори”, відповідальної за усвідомлене мислення та мову, пише Укрінформ, передає NNS.

Про результати дослідження повідомляє портал Eurek Alert.

“Дослідники з Інституту молекулярної клітинної біології та генетики ім. Макса Планка (MPI-CBG) в Дрездені разом з колегами з Центрального інституту експериментальних тварин (CIEA) в Кавасакі і Університету Кейо в Токіо показали, що специфічний для людини ген викликає збільшення неокортексу у звичайної ігрунки, мавпи Нового Світу. Тобто, ген ARHGAP11B міг викликати розширення неокортексу під час еволюції людини», - йдеться в повідомленні.

В ході експерименту вчені за допомогою спеціального ретровірусу “підсадили” ARHGAP11B в запліднені яйцеклітини звичайних ігрунок (Callithrix jacchus). Потім ембріони пересадили самкам мавпи, а на 101 день вагітності зробили кесарів розтин та оцінили розмір мозку ембріонів.

Виявилося, що у тварин подвоїлася товщина кори мозку, а також значно збільшилася кількість стовбурових і зародкових клітин, з яких утворюються ті шари мозку, що найбільше відрізняються у людини та інших приматів.

Також дослідження показало, що доданий ген, крім збільшення розміру та кількості складок в неокортексі, контролює продукування певних нейронів, які мають важливе значення для обробки інформації.

Віланд Хаттнер, який керував дослідженням, додає:

“Ми обмежували наші аналізи тільки зародками мавпи, тому що припускали, що “підсадка” цього специфічного для людини гену впливатиме на розвиток неокортексу у мавп”. Іншими словами, мавпи із збільшеною корою мозку так і не народилися через “можливі непередбачувані наслідки”.

За словами авторів роботи, ці результати дозволяють припустити, що специфічний для людини ген ARHGAP11B міг викликати розширення неокортексу в ході еволюції людини.

Розширення людського мозку в процесі еволюції, особливо неокортексу, пов’язане з нашими когнітивними здібностями, такими як мислення і мовлення. Ген ARHGAP11B, який є тільки у людей, запускає розвиток стовбурових клітин мозку з утворенням більшої кількості клітин, що є необхідною умовою для більшого мозку.

Нова кора (неокортекс) - нові області кори головного мозку, які у нижчих ссавців лише намічені, а у людини складають основну частину кори. Нова кора розташовується у верхньому шарі півкуль мозку, має товщину 2-4 міліметри і відповідає за вищі нервові функції - сенсорне сприйняття, виконання моторних команд, усвідомлене мислення і мову. Неокортекс відіграє важливу роль в процесах сну, пам'яті і навчання.

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