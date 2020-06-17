Польща відмовилася відновлювати авіасполучення з Україною, рейси скасували

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Польща 16 червня вирішила обмежити міжнародне авіасполучення з низкою країн через пандемію коронавірусу. До цього списку потрапила і Україна, відтак усі заплановані рейси скасували, передає Громадське, інформує NNS.

Рішення ухвалив уряд країни, повідомляє avianews.

Так, повітряний простір, відповідно до постанови, буде обмежений з 17 до 30 червня для всіх країн, які не є членами Євросоюзу, а також Великої Британії, Швеції та Португалії, які входять у ЄС.

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Окремо Польща вирішила відновити польоти з та до Швейцарії, Норвегії та Ісландії, які не входять до ЄС.

Зазначається, що 17 червня авіакомпанія Wizz Air скасувала рейси з Києва до Варшави і Кракова, які ще напередодні планували виконати. Ryanair закрив продажі квитків на рейси Київ-Краків, які планували відновити у червні.

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Нагадаємо, Україна з 15 червня відновила міжнародне пасажирське авіасполучення.

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