Європейські країни замовили 400 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

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Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт з компанією АstraZeneca на постачання 400 мільйонів доз вакцини від коронавирусной хвороби. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост міністра охорони здоров’я Італії Roberto Speranza, а також на сайт фармкомпанії АstraZeneca.

Як стало відомо NNS , в контракті передбачено 400 мільйонів доз вакцини, розробленої Оксфордським університетом.

"Разом з міністрами охорони здоров'я Німеччини, Франції та Нідерландів після запуску вакцинного альянсу ми підписали контракт на поставку до 400 мільйонів доз вакцини, призначеної для всього населення Європи",

– написав італійський міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

За словами представників міністерства Німеччини, у найсприятливішому випадку розробка вакцини може бути завершена до кінця року. Про це повідомляє Європейська правда.

Дози вакцини будуть розділені щодо чисельності населення. За словами групи країн, мова йде про вакцину AZD1222, розробленої в Оксфордському університеті, яка в даний час проходить випробування у великому дослідженні.

Компанія AstraZeneca повідомила про те, що нещодавно вона уклала аналогічні угоди із Сполученим Королівством і Сполученими Штатами.

"Багато країн у світі вже отримали вакцини, але в Європі поки немає. Швидкі, скоординовані дії групи держав-членів створюють додаткову цінність для всіх громадян ЄС в цій кризі. Разом з Комісією ми хочемо стати ще швидше і вести більше переговорів у майбутньому",

- сказав німецький міністр охорони здоров'я Йенс Шпан.

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