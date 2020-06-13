Медики определили наименее уязвимую к COVID-19 группу крови

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Обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в исследовании специалистов американской биотехнологической компании 23andMe.

Они провели исследование с участием более 750 тысяч человек. Предварительные результаты показали, что первая группа крови (O) снижает вероятность заражения на 9-18%. При этом резус-фактор не влияет ни на уязвимость перед вирусом, ни на тяжесть протекания вызываемого им заболевания. Данные приводятся с учетом поправки на вес, пол, индекс массы тела, этническую принадлежность и сопутствующие патологии, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

В то же время исследование не выявило существенного влияния других групп крови на степень подверженности их носителей коронавирусу.

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