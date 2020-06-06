ВООЗ змінила рекомендації щодо носіння масок

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У ВООЗ заявили, що маски слід носити в місцях, де поширений коронавірус і складно дотримуватися фізичного дистанціювання. Водночас в організації наголосили, що лише носіння масок не захистить від COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на dw.com.

Як стало відомо NNS , всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в п'ятницю, 5 червня, змінила власні поради щодо носіння масок на тлі пандемії коронавірусу.

"Зважаючи на нові факти, ВООЗ радить урядам заохочувати широку громадськість носити маски там, де поширена передача (вірусу - Ред.), і складно дотримуватися фізичного дистанціювання",

- заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус, передає агенція AFP.

Він додав, що ВООЗ також радить носити медичні маски особам, яким більше 60 років, або людям з групи ризику у ситуаціях, де неможливо дотримуватися дистанції. Зокрема, це стосується громад, де зафіксовані спалахи інфікування.

Нові вказівки щодо немедичних тканинних масок

ВООЗ випустила нові вказівки щодо немедичних тканинних масок. В організації зазначають, що вони повинні складатися щонайменше з трьох шарів різного матеріалу.

Внутрішній шар повинен бути виготовлений з матеріалу, що поглинає вологу, такого як бавовна, середній шар - який виконує функції фільтру - з такого матеріалу, як поліпропілен, тоді як зовнішній шар повинен бути водостійким матеріалом, таким як поліестер.

У ВООЗ підкреслили, що одягати тканинні маски потрібно передусім для того, щоб їхні власники не могли заразити інших людей. "Це альтруїстичний вчинок", - сказав координатор ВООЗ Майкл Раян.

Маски - не єдиний метод захисту від COVID-19

Водночас в організації наголошують, що одне лише носіння масок "не захистить від COVID-19". Гендиректор організації підкреслив, що необхідно також дотримуватися фізичної дистанції та норм гігієни. А маски є лише однією частиною стратегії протидії вірусу і не повинні викликати у людей хибне почуття безпеки.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у світі офіційно нараховується 6,7 мільйона інфікованих коронавірусом людей. З них - майже 395 тисяч жертв та понад 2,7 мільйона осіб, що одужали.