ЄС продовжить заборону на в'їзд для українців

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Країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву зробила єврокомісар Ілва Йоханссон за підсумками засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

"Серед міністрів була сильна підтримка того, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони, а потім переходити до відкриття зовнішніх кордонів",

- сказала Йоханссон.

За її словами, Єврокомісія рекомендувала завершити обмеження на перетин зовнішніх кордонів ЄС 15 червня, коли добігає кінця термін дії чинної заборони, але майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.

"Це означає, що обмеження на зовнішніх кордонах залишаться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про скасування на початку липня",

- сказала єврокомісар, додавши, що очікується продовження заборони на два тижні.

Щодо критеріїв, для яких країн і коли відкриватимуть кордони, найближчими днями продовжаться консультації між Єврокомісією та країнами-членами. Одночасного відкриття для всіх країн не буде. Детальня комунікація від Єврокомісії з цього приводу має бути оприлюднена наступного тижня, додала Йоханссон.

Вона також зазначила, що повне функціонування Шенгенської зони відновиться до кінця червня.

Зазначається, що до ЄС, як і раніше, можуть потрапити певні категорії людей з третіх країн, наприклад, сезонні працівники.

По всій Європі країни поступово скасовують свої внутрішні обмеження, і деякі з них почали відкривати кордони в останні дні. Італія зробила це на початку цього тижня, але більшість країн планують відкриття в середині червня, включаючи Францію, Бельгію, Німеччину, Грецію, Австрію, Нідерланди і Чехію.

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