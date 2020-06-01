Витратьте всього 1 годину на день на ці 5 речей і ваше життя зміниться

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Ви закінчуєте роботу о 6 годин вечора, а лягаєте спати о 12 ночі. Як ви проводите цей час? Своїми порадами ділиться мільярдер Джек Ма.

Дії, які ви робите у період з 6 години вечора до 12 ночі, мають надзвичайне значення.

Багато людей вважають, що їхня кар'єра визначається у 8 годин напруженої роботи, і потрібно докладати зусиллями тільки в цей час. Люди часто думають, що їх майбутнє і розвиток кар'єри залежить від боса і компанії.

Але реальність така, що для більшості людей, кар'єра залежить тільки від них самих…

Професійне зростання завжди залежить тільки від нас самих.

Не можна звинувачувати свою роботу в тому, що ви не прогресуєте в житті. Ви також не можете покладати відповідальність на компанію, в якій працюєте, за те, що вона не дбає про вас.

П'ять простих правил, які допоможуть вам стати краще. Розповідає найбагатший китаєць у світі, засновник Alibaba Джек Ма:

Дуже важливо, чим ви зайняті кожен вечір

Я закінчив коледж за спеціальністю «маркетинг», але я хотів стати дизайнером.

Для цього я практикувався день і ніч і брав додаткову роботу, щоб покращити свої навички проектування. Це займало у мене багато часу.

Коли я став босом, я більше не займався дизайном, і повернувся в галузь маркетингу.

Кожен вечір, коли мої діти засинали, я починав навчатися і отримувати знання. На це знову-таки у мене пішло багато часу, але я починаю пожинати плоди своїх старань. Якби я розвивався тільки у робочий час, то я ніколи б не став креативним директором, менеджером по продукції. Я ніколи б не навчав студентів MBA маркетингу, як сьогодні.

Я покладаюся тільки на свої «уроки» самому собі.

І найуспішніші люди, яких я знаю, йшли по тому ж шляху, що і я.

У мене є друг, який закінчив істфак, але зацікавився технічними продажами. Вдень він працював у сфері телемаркетингу, а по вечорах він навчався кодити. Зрештою, він став віце-президентом компанії з продажу. А зараз він технічний директор.

У мене є ще один друг, який отримав освіту в сфері політології, але дуже хотів стати підприємцем. Він дуже цікавився тим, як створити компанію. Зрештою, він заснував компанію і продав її за великі гроші.

Для них майбутнє визначило те, що вони робили в період з 6 години вечора до 12 годин ночі. Очевидно, необхідно щоб був баланс між життям і роботою. Якщо у вас є дружина і діти, кожен вечір ви повинні проводити з ними.

Навіть якщо ви самотні, вам також необхідно розумно використовувати час, щоб піти в спортзал, зустрітися з друзями або побути на самоті, щоб помедитувати і так далі.

Читайте більше, і все зміниться

Мій наставник з коледжу народився в штаті Алабама, в бідній африканській сім'ї. Він був прийнятий у Військову академію у Вест-Пойнті, і став першою людиною у своїй родині, що поступила в коледж. Перш ніж отримати MBA в Гарварді, він став досвідченим офіцером. Коли я зустрів його, він зробив кар'єру у місті Колорадо-Спрінгс.

Я запитав, у чому його найбільший успіх? Він відповів, що ніколи не переставав читати. Він вважав, що знання - ключ до того, чого ви хочете в житті. Він часто питав своїх співрозмовників, яку книгу вони читають зараз, і найкращі з них могли негайно дати відповідь.

Читання може дуже розвинути вас і зробити на голову вище ваших колег. Ті, хто багато читає, більше розбирається в різних галузях промисловості, і це може бути корисним для компанії.

Ви можете передати свої знання всередині організації або створити нові можливості для своєї компанії. Крім того, ваші розмови стануть більш цікавими.

Ентоні Роббінс сказав:«Якщо ви 1 годину на день отримуєте знання по якійсь темі, через рік ви будете знати про це більше, ніж 99,999% людей у світі».

Навіть якщо у вас є 30 хвилин кожен вечір, ви легко можете читати одну книгу на тиждень. Ви не станете експертом, але я обіцяю, що ви будете знати більше, ніж ваші колеги.

Беріть участь в різних проектах

Якщо ваша компанія не дає вам можливості застосовувати всі ваші знання, створіть самі ці можливості для себе. Ви можете брати участь у волонтерських проектах. Вони можуть принести вам славу.

Працюючи з командою, ви зрозумієте, як практично застосувати знання в цій галузі, і як це, в кінцевому рахунку, впливає на реальних клієнтів.

Ви дізнаєтеся, як виконати завдання і вкластися в терміни, отримаєте зворотний зв'язок і отримаєте з цього користь. Цей досвід набагато більш цінний, ніж ваша жалюгідна зарплата.

Активно встановлюйте зв'язки

Зв'язки можуть прискорити розвиток кар'єри. Якщо у вас немає великої кількості знайомих, вам потрібно виділити частину свого часу, щоб знайти їх.

Зв'язки дозволять вам:

спілкуватися з розумними друзями і дізнаватися їх думку;

мати інформацію і знання, які важко отримати;

допомогти компанії у пошуку потенційних партнерів або можливостей доходу.

Поспілкуйтеся зі своїм колегою по роботі або босом... Якщо станете підприємцем, ваші знайомі будуть вашими першими клієнтами.

Замість того, щоб йти додому або в бар, ви повинні крутитися в певних колах. Є багато невеликих груп, які можуть допомогти у вашій кар'єрі. Ви повинні спробувати інтегруватися в ці кола.

Щотижня ви можете випити кави або поснідати разом з новими друзями. Ви також можете простежити розвиток їх кар'єри і створити мережу з наставниками в певних професійних галузях. Хто знає, може серед них виявиться ваш наступний роботодавець?

Ваші зв'язки - ваш найбільш потужний актив у роботі.

Якщо у вас є час, щоб подивитися телевізор, у вас знайдеться час, щоб поспілкуватися з потрібними людьми.

Починати змінювати своє життя потрібно вже сьогодні

З 6 години вечора до 12 годин ночі ви вдома. І хоча ви фізично і психічно втомилися, але можете робити все, що хочете, і вам не потрібно виконувати вказівки інших.

В це час ви можете відключити свій мозок, як ви вимикаєте комп'ютер на своєму робочому місці. Але ви також можете стати розумнішими, сильніше і розширити мережу знайомств. Почніть сьогодні, виділіть годину на день, щоб зробити це.

Я гарантую, що через рік ваша кар'єра і життя зміниться.

Джерело: ukr.media