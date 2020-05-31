"Батут працює": Ілон Маск відповів на слова глави «Роскосмоса» у 2014 році

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Засновник корпорації SpaceX Ілон Маск після першого успішного пілотованого запуску космічного корабля Crew Dragon з космодрому на мисі Канаверал у Флориді нагадав главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну про його давнє висловлювання, пише Радіо Свобода, передає NNS.

На прес-конференції після запуску директора НАСА Джеймса Брайденстайна та Ілона Маска запитали, чи отримали вони якесь повідомлення від колег з Росії. Брайденстайн відповів, що бачив заяву Рогозіна з привітаннями і зазначив, що «вони вірять в співробітництво, і я думаю, воно залишиться міцним».

Після цього Маск сказав: «Батут працює» – і розсміявся, як і глава НАСА. Маск додав: «Це внутрішній жарт».

Йшлося про заяву Рогозіна, яку той зробив у 2014 році, після введення США санкцій проти Росії за анексію Криму.

Тоді Рогозін написав у твітері, що Росія у відповідь може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС, а для потрапляння на станцію порадив їм скористатися батутом. Втім, Росія і надалі відправляла американських та європейських астронавтів на МКС.

Ракета Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon та двома астронавтами на його борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал, Флорида, 30 травня. Перший ступінь ракети успішно повернувся назад – його посадили на плавучу платформу «Of course I still love You» («Звичайно, я все ще люблю тебе») у Атлантичному океані. Стиковка корабля з МКС повинна відбутися сьогодні.