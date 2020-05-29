Завантажте мобільний додаток сайту

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований проти соціальних мереж через кілька днів після того, як Twitter назвав два його твіти "потенційно оманливими". Про це NNS повідомляє з посиланням на «Європейську правду».

Як стало відомо NNS , виступаючи перед підписанням наказу, Трамп сказав, що цей крок повинен «захистити свободу слова від однієї з найсерйозніших небезпек, з якими вона зіткнулася в американській історії».

«Невелика жменька монополій соціальних мереж контролює величезну частину всіх державних і приватних комунікацій в Сполучених Штатах», - заявив він. – «У них необмежена влада піддавати цензурі, обмежувати, редагувати, формувати, приховувати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами і великою громадською аудиторією».

Відповідно до розділу 230 закону про пристойність у сфері комунікацій, технологічні компанії в даний час користуються широким імунітетом від цивільних позовів на основі публікацій користувачів, оскільки вони розглядаються як «платформи», а не «видавці».

Указ Трампа покликаний чинити тиск на регуляторів, включаючи Федеральну комісію з комунікацій і федеральну торговельну комісію, щоб вони розробили нові правила, які обмежили б цей імунітет.

У довгостроковій перспективі Білий дім прагне обмежити владу великих платформ соціальних мереж, переосмисливши закон 1996 року, який захищає веб-сайти та технологічні компанії від судових позовів. Але експерти-юристи як правого, так і лівого спрямування висловили серйозну заклопотаність з приводу цієї пропозиції. Вони кажуть, що вона може бути неконституційною, тому що ризикує порушити права приватних компаній за Першою поправкою.

У Twitter відреагували тим, що назвали указ «реакційним і політизованим підходом до знакового закону».

Як повідомлялося, президент США пригрозив соцмережам жорстким регулюванням або закриттям після того, як Twitter зробив зауваження до його посту.

Раніше ми повідомляли про те, що Марш рівності пройде онлайн (програма)