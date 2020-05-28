В книге 1964 года обнаружили пророчество Ванги о "будущем СССР"

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Данное пророчество можно найти, вероятно, не в книге, а Интернете, где оно представляет собой копию страницы из книги Игоря Ивановича Ушкинина (издательства "Знание", Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4, 1964 г.).

Сначала стоит прочитать текст. Здравомыслящий человек, живший в те годы, да и вообще в СССР, сделает определенные выводы относительности правдивости данного предсказания. И вообще, для чего оно всплывает в Сети в определенные периоды нашей жизни.

Итак, читаем:

"Известная в Болгарии предсказательница Ванга рассказала нам о далёком будущем СССР:

...Хоть сейчас ваша страна и называется Советский Союз, но придёт время, и старая Россия вновь обретёт своё истинное название. И тогда все признают её духовное превосходство. Но прежде ваша страна пройдёт через череду великих катаклизмов. В то время будут жить ваши дети и внуки. Новые времена отмечены многими знамениями, которые начнут проявляться в 1990 году. В жизни людей наступят большие перемены. Люди изменятся до неузнаваемости.

Природные катаклизмы будут сотрясать землю. Несчастья будут происходить повсюду и затронут все народы. Мясо домашней скотины станет непригодным для еды. Плохие люди одержат верх, а воров, доносчиков, блудниц будет не счесть. Чувства полностью обесценятся, и только притворство, тщеславие и эгоизм будут побуждать большинство людей к отношениям. Повсюду будет процветать ростовщичество. Нравы станут настолько извращённые, что люди будут совокупляться прямо на улице, никого не стесняясь.

...В Северной Америке случится великая катастрофа на воде, устроенная человеком. Вода во всём океане станет чёрной и её нельзя будет пить. Остановятся подводные течения, и ветры принесут на всю землю сначала страшную жару и пожары, а потом сильные холода.

Сначала это будет небольшая война, но потом она захватит весь мир и тогда будет использовано ядерное оружие. Американские материки надолго станут непригодными для жизни. Но и в России будет гражданская война, и начнут её простые люди, обворованные своими правителями. Люди будут ходить без одежды и обуви, жить без еды, топлива и света. Вода станет дороже золота. Исчезнут разные растения и животные. Все религии потеряют силу.

Затем начнётся эпидемия неизвестной болезни. Люди будут падать замертво прямо на улице, даже если раньше ничем не болели.

...Потом на земле установится мир. Россия будет властителем всей земли. Появится новая религия. Окончательный мир установится к 2040 году."