О каких проблемах могут предупредить белые полоски на ногтях

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По словам врача, следы на ногтях могут указывать на серьезную проблему организма. Белые полоски на ногтях появляются при наличии в организме определенных проблем. Об этом NNS узнал от врача-диетолога Елены Соломатиной.

Многие воспринимают такое явление как косметический дефект. По словам специалиста, эта примета говорит о сбое в работе одного из внутренних органов.

Врач указывает, что таким образом человеческое тело реагирует на повышенное воздействие мышьяка, кадмия и других тяжелых металлов. По тем же причинам у людей появляются гиперемия за ушами и на шее. Это покраснение кожи, которое вызывается переполняемостью кровью сосудов. При этом Елена Соломатина отмечает, что такие симптомы относят к нетипичным для такого вида заболевания.