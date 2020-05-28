Индийский йог, не евший и не пивший 80 лет, покинул свое физическое тело

- 28 трав. 2020
- Перегляди: 268
Завантажте мобільний додаток сайту
Индийский йог и отшельник Прахлад Джани ушел из жизни в 90 лет. Джани утверждал, что он не пил и не принимал пищу с 1940 года. О смерти известного йога сообщила благотворительная организация Yugal Sarkar Foundation в Twitter.
"Прахлад Джани покинул свое физическое тело", - говорится в сообщении в социальной сети, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.
Известно, что Джани появился на свет в Индии в 1929 году. По его словам, когда ему исполнилось семь лет, он ушел жить в джунгли. В 12 лет мальчик стал последователем индуистской богини Амба - супруги бога Шивы.
Йог утверждал, что именно благодаря Амбе, которая подпитывает его субстанцией, он обходится без еды и воды.
Медики обследовали Прахлада в 2003 и 2010 годах. Врачи выяснили, что йог за 10 дней действительно ничего не ел и не пил. Также у него не было никаких естественных отправлений. При этом он оставался бодрым и энергичным.
Местные СМИ отмечают, что у йога проблемы со здоровьем начались в апреле.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!