Трамп хоче збільшити контроль над соцмережами

- 28 трав. 2020
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Президент США Дональд Трамп має намір підписати спеціальний указ про соціальні мережі у четвер, 28 травня.
Про це заявили чиновники Білого дому, повідомляє Financial Post, передає NNS.
«Президент США Дональд Трамп підпише у четвер указ щодо компаній, які володіють соціальними мережами», - йдеться у повідомленні.
Водночас не уточнюється, що саме буде в указі та на яких правових підставах можливе регулювання соцмереж.
Як повідомлялося, напередодні Twitter уперше розмістив під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити достовірність наведеної інформації.
У цьому дописі йшлося про те, що голосування поштою може спричинити масштабну фальсифікацію виборів.
У відповідь Трамп пригрозив жорстким регулюванням соцмереж.
Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розкритикував і платформу Twitter за її дії, і заяви Трампа про те, що США мають більше контролювати соціальні мережі.
Згідно з законодавством, президент США не може в односторонньому порядку регулювати чи закривати соціальні мережі, це належить до повноважень Конгресу та Федеральної комісії зв'язку.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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