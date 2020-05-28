Трамп хоче збільшити контроль над соцмережами

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Президент США Дональд Трамп має намір підписати спеціальний указ про соціальні мережі у четвер, 28 травня.

Про це заявили чиновники Білого дому, повідомляє Financial Post, передає NNS.

«Президент США Дональд Трамп підпише у четвер указ щодо компаній, які володіють соціальними мережами», - йдеться у повідомленні.

Водночас не уточнюється, що саме буде в указі та на яких правових підставах можливе регулювання соцмереж.

Як повідомлялося, напередодні Twitter уперше розмістив під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити достовірність наведеної інформації.

У цьому дописі йшлося про те, що голосування поштою може спричинити масштабну фальсифікацію виборів.

У відповідь Трамп пригрозив жорстким регулюванням соцмереж.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розкритикував і платформу Twitter за її дії, і заяви Трампа про те, що США мають більше контролювати соціальні мережі.

Згідно з законодавством, президент США не може в односторонньому порядку регулювати чи закривати соціальні мережі, це належить до повноважень Конгресу та Федеральної комісії зв'язку.