Twitter вперше позначив повідомлення Трампа як можливий фейк

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Соціальна мережа Twitter у вівторок, 26 травня, вперше позначила два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що містять необґрунтовані висловлювання, пише Deutsche Welle, передає NNS.

У цих двох твітах Трамп стверджував, що практика запровадження голосування поштою становить загрозу фальсифікації виборів. Він вважає, що документи можуть викрасти з поштової скриньки, підробити або підписати за інших.

Через кілька годин Twitter розмістив під цими твітами попередження з синім знаком оклику та надписом "Дізнатися факти про голосування поштою", при натисканні на який читачі бачили сторінку з заголовком "Трамп робить необгрунтовані заяви про те, що голосування поштою призведе до фальсифікації голосів". Згідно з поясненням Twitter на цій сторінці, до таких висновків щодо необгрунтованості заяв президента США дійшли телеканал CNN, видання Washington Post та інші ЗМІ.

У відповідь Дональд Трамп, який має понад 80 мільйонів підписників у Twitter, звинуватив мережу у втручанні в президентські вибори і придушенні свободи слова.

"Twitter зараз втручається в президентські вибори 2020 року. Вони кажуть, що моя заява про голосування поштою, яке призведе до масової корупції та шахрайства, невірна, грунтуючись на перевірці фактів фейковими новинами CNN і Amazon Washington Post", - написав Трамп у своєму акаунті Twitter.

"Twitter повністю придушує свободу слова, і я, як президент, не дозволю цьому статися!" - додав він.

Facebook пости Трампа не видаляв

Дональд Трамп опублікував аналогічне повідомлення про можливість фальсифікацій під час голосування поштою, і на своїй сторінці в соціальній мережі Facebоok. Цим постом поділилися 17 тисяч разів, він зібрав понад 170 тисяч реакцій. І хоча у політиці Facebook зазначено, що компанія видаляє пости, які містять недостовірну інформацію щодо виборчого процесу, у цьому випадку мережа відмовилася видаляти пост Трампа.

У Facebook пояснили, що вони намагаються розділяти процеси обговорення людьми виборчого процесу і безпосередньо самі фальсифікації.