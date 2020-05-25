Токсичні люди: як розпізнати тих, кого краще уникати в своєму житті

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Психолог Тіна Тессіна для Huffington Post склала список людей, які можуть бути токсичними. Розпізнайте їх і не дозволяйте більше псувати собі життя, пише Шотам, передає NNS.

Привид

Друг, який раніше був надійним та комунікабельним, але тепер ніколи не відповідає на ваші повідомлення, є справжнім привидом.

Якщо ваші прохання постійно натрапляють на глуху стіну, можливо, настав час перестати розраховувати на свого хронічно відсутнього друга?

Стосунки з такими людьми часто однобокі – вони легко зникають, закриваються і тікають, не сказавши ні слова. Більшість токсичних людей у нашому житті, зокрема і привиди, люблять забирати наш час, ресурси, енергію, співпереживання та співчуття, але не віддавати їх назад.

Доросла дитина

Усі у вашій компанії люблять Майка, але всі вже дорослі люди, а він залишається дитиною. Ви допомагаєте йому з грошима, відповідаєте на нічні п’яні дзвінки та допомагаєте виплутатись з романтичних стосунків, яких взагалі не потрібно було починати. На цьому етапі ваші стосунки більше не дружні. Тепер ви наглядач, а не друг.

«Річ у тім, що якщо людина постійно потребує вказівок, то вона, певно, не стане самостійною. За кожною драмою знайдеться інша», – каже психотерапевт С’юзен Пеаз Гадуа.

Немає нічого поганого в тому, щоб допомагати друзям, але чи цей друг надасть вам таку ж турботу? Чи ваша дружба – це лише залежність людини від вас?

Нарцис

Сьогодні термін “нарцис” дуже поширений. Навіть трохи нарцистична людина може виснажити, якщо ви маєте справу з цим щодня або щотижня.

Варто зауважити, що цей термін використовують не тільки по відношенню до самозакоханих людей, а й тих, хто надміру сконцентрований на собі.

«Люди, які тільки беруть і ніколи не відмовляють собі, думають, що у світі все про них. Вони будуть висмоктувати з вас емоції, як вампіри. Не залишайте їм місця у своєму житті», — каже Тіна Тессіна.

Вічний критик

Час з близькими людьми має окриляти, це ті люди, що підтримують, а не засуджують.

Якщо друг постійно критикує, можливо, він переоцінює своє значення у вашому житті?

«Чи бувало, ви піймали себе на тому, що приховуєте з ким йдете на побачення чи те, що змінили роботу, аби тільки вас не критикували? Ви не мусите постійно себе захищати. У цьому світі є багато людей, які допоможуть вам сяяти яскравіше. Немає потреби постійно терпіти те, що вас змушують бути іншими», – зауважує Лора Гек, сімейний психотерапевт у Солт-Лейк-Сіті.

Постійно потребує уваги

Той, хто постійно шукає уваги, живе кожен день так, ніби у нього день народження. Він вже давно розпланував ваші вихідні разом з ним і не терпітиме відмови.

«Ці типи токсичних людей, як правило, зарозумілі, вони постійно намагаються все контролювати. Вони знають, що найкраще для інших і розкажуть, хоч ви про це і не питали. Якщо з вами стане нудно, то вони підуть до когось іншого, хто підтримає їхні витівки», – каже Беккі Ветстон, сімейний психотерапевт з Арканзасу.

Підбурювач

Всі ми маємо друга, який дуже любить перемивати кісточки іншим. Тож якщо у вашому колі у когось будуть якість проблеми – завдяки підбурювачу ви цього не пропустите. Проте, у будь-який момент і ви самі можете стати об’єктом цих пліток.

Може ви й не хочете позбуватись цих людей – будемо чесними, інформатори з них чудові. Але будьте уважними до того, наскільки ви їм відкриваєтесь. А токсичні люди, своєю чергою, отримують задоволення від того, коли у вас проблеми.

Видання Еntrepreneur також розказало про вісім ознак токсичних людей, яких можна розпізнати серед вашого оточення. Тримайтесь від них якомога далі.

1. Вони засуджують інших

Такі люди знайдуть спосіб критикувати все, що завгодно і всіх, з ким спілкуються. Ви можете витратити свій час, щоб пояснити щось докладно, але це йде в одне вухо, а вилітає в інше. Вони роблять свої висновки ще до того, як почують факти. Такі люди не вміють слухати і неприємні в спілкуванні. Тому не сподівайтесь почути корисну пораду від них – лише змарнуєте час.

2. Вони заздрять

Шлях до успіху зазвичай супроводжується як падіннями, так і злетами. Тому дуже важливо мати поруч людей, які зможуть підтримати у важкий час, та порадіти за ваші досягнення. Людина, яка заздрить, ніколи не радіє за інших. Вона вважає, що щось хороше має ставатись лише з нею, і ні з ким іншим.

3. Вони схиблені на контролі

Такі люди ніколи не слухають інших. Вони вважають, що не повинні нічого роботи, адже самі знають краще за інших. Такий тип людини може спричинити неприємності у вашому особистому житті і діловому середовищі. Наприклад, якщо говорити про успішну бізнес-структуру, то там потрібні люди, які будуть слухати і виконувати інструкції. Якщо ж у вашій команді людина із манією контролю, це може призвести до багатьох проблем.

4. Вони зарозумілі

Не плутайте довіру з нахабством – впевнені люди надихають, а зарозумілі залякують та дратують. Хтось із зарозумілим ставленням вважає, що він чи вона кращий за всіх навколо нього.

5. Вони вдають із себе жертв

Така людина постійно шукає виправдання та звинувачує інших у своїх помилках. Це найбільш токсичні люди, які ніколи не беруть на себе відповідальність. Спробуйте викреслити таких людей зі свого життя, і разом з цим ви позбудетесь головного болю.

6. Вони негативно налаштовані

Якщо людина негативно налаштована, то вона буде черпати вашу позитивну енергію. Вона ніколи не підбадьорюватиме вас, а лише тягнутиме вниз. Такі люди завжди будуть засуджувати кожну вашу ідею, і, замість того, щоб підтримати, вони лиш шукатимуть ті аспекти, через які задумане не може бути втілене в життя. Ці люди — енергетичні вампіри.

7. Вони брехуни

Щоб досягти успіху ви повинні оточити себе успішними людьми, яким ви зможете довіряти та на яких можна покластись. Ви не можете довіряти брехунам, тому що ніколи не знатимете, коли вони обманюють, а коли кажуть правду.

8. Вони пліткують

Люди пліткують, бо не впевнені у собі та не знають, як відокремити факти від домислів. Якщо така людина працює з вами, без неприємних наслідків не обійтись.