Ученые выявили новую особенность COVID-19

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Ученые выявили новую особенность поражения коронавирусом легких, которая может объяснить большинство летальных исходов в результате заражения.

Речь идет о нарушении свертываемости крови у инфицированных. Открытие принадлежит американскому исследователю, доктору медицинских наук Стивену Ментцеру и его коллегам из других стран, сообщает EurekAlert.

Специалисты, в частности, изучили образцы тканей легких, полученных при вскрытии от семи пациентов, скончавшихся от COVID-19. При этом образцы сравнили с материалами умерших от острого респираторного дистресс-синдрома при гриппе, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

Как объясняют ученые, и коронавирус, и грипп относятся к одной и той же категории вирусов, поражающих дыхательные пути. Но при сравнении материалов пациентов были зафиксированы не только общие характерные признаки поражений, но и существенные особенности в легких пациентов, которые скончались именно от COVID-19.

Так, в образцах последних обнаружили признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний, что, отмечают ученые, объясняет нарушение свертываемости крови у пациентов с коронавирусом.