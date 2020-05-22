Чому сивіє волосся і які види сивини існують

- 22 трав. 2020
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Сивина, за загальноприйнятими мірками, - ознака старості. Але в сучасному світі навіть молодь почала задаватися питанням - чому сивіє волосся, тому що проблема торкнулася багатьох молодих людей, пише Ukr.Media, передає NNS.
Волосся містить в собі клітини, що називаються меланоцитами, які створені для вироблення пігментів, що відповідають за колір. Так, наприклад, якщо меланоцити виробляють еумеланін, то колір волосся у носія буде чорним або темно-коричневим. Якщо йде вироблення феомеланіна, то з'явиться червонувато-жовтий відтінок. Які пігменти буде виробляти меланін, залежить від набору генів, що дісталися нам ще до народження.
Волосся складається з кератину - основного білка, і його забарвлюють пігменти в тій або іншій пропорції. Кожна волосяна цибулина отримує певну кількість меланіну і залежно від цього, забарвлюється в той чи інший природний колір. З роками меланоцити відмирають і волосся втрачає свій колір, коли клітин не залишається зовсім - волосся стає безбарвним, тобто людина сивіє.
Які види сивини існують
- Рання сивина. Тривога сучасної молоді, багато хлопців і дівчата помічають на голові сиві волосини досягнувши 20-річного віку, а то й раніше.
- Вроджена. Така сивина прийнята генетичним відхиленням і проявляється вкрай рідко.
- Повна. Частіше зустрічається у літніх людей, у цьому випадку вся голова втрачає пігмент та волосся стає безбарвним.
- Часткова. Створюється ефект фарбування, сиве волосся чергується з природним кольором.
- Вогнищева. Сивіє волосся тільки на певній ділянці голови.
- Розсіяна. Відбувається рівномірний розподіл сивини по всій голові.
- Склоподібна сивина. Найбільш проблемний вид, тут волосся не піддається фарбуванню, тому що структура залишається колишньою, волосся не стоншується і заповнити кольором просто нічого.
- Легко офарблюється. Цей вид проявляється тоді, коли меланоцити відмирають, залишаючи після себе порожнечі. Ці порожнечі заповнює хімічний барвник і волосся набуває бажаний пігмент.
Чому сивіє волосся в старості
Сивина волосся причини якої криються в старечому віці - річ цілком нормальна. Людина починає втрачати пігмент вже з 30 років і до старості всі клітини, що відповідають за колір волосся, відмирають. Без пігменту, волосся стає безбарвним і набуває сивий відтінок. Переживати за сивини у старості безглуздо, бо така проблема легко вирішується будь-яким хімічним барвником.
Чому сивіє волосся в молодому віці
Рання сивина говорить про проблеми, які криються в роботі організму. Перш за все, необхідно провести повне обстеження і зрозуміти, чому той чи інший орган дав збій. Якщо зі здоров'ям усе в порядку, необхідно згадати ваш стан протягом останніх кількох років. У більшості випадків те, від чого з'являється сивина, навіть не береться до уваги. Людина може випробувати сильний стрес, а через пару днів помітити на голові білясті волосини Стрес часто є тригером. Причини ранньої сивини:
- пережиті сильні стресові стани;
- генетична схильність;
- вигоряння волосся на сонці;
- рентгенівське опромінення;
- ендокринні патології;
- проблеми з травною системою і печінкою, внаслідок чого відбувається недостатнє засвоєння потрібної кількості білків, вуглеводів та жирів;
- порушення гормонального фону;
- захворювання щитовидної залози;
- цукровий діабет;
- неправильне харчування, убогий раціон і дієти.
Рання сивина у чоловіків - причини
Сивина у чоловіків з'являється в прикореневій зоні, а вже після починає поширюватися по всій довжині волосся. Основною причиною прояви такої особливості організму, служить незбалансоване харчування. Організм не отримує достатню кількість поживних речовин і просто не здатний виробляти меланін. Іншими причинами можуть служити проблеми в роботі нирок або печінки. Нерідко джерелом всіх бід є збій в гормональному фоні. ьЧому сивіє волосся на голові у чоловіків в ранньому віці:
- надмірні навантаження і перевтома;
- знервовані стани;
- погане харчування і відсутність у ньому вітамінів;
- надмірне вживання алкогольних напоїв, міцних чаїв та кави.
Рання сивина у жінок - причини
Рання сивина у жінок з'являється з тих же причин, що і у чоловіків. Але частіше жінки страждають від гормонального розбалансування, тому, як тільки ви помітили перші сиві волоски, варто йти перевіряти гормони. Якщо з ними усе гаразд, намагайтеся зменшити кількість стресових ситуацій. Чому раннє сивіння волосся - тому що харчування залишає бажати кращого. Ретельно стежте за своїм раціоном і постарайтеся внести в життя нові корисні звички. І взагалі, щаслива жінка завжди виглядає привабливо і відчуває себе відмінно. Постарайтеся стати трішки щасливішими.
Вроджена сивина - причини
Сивина волосся, має вроджену природу, є генетичною аномалією і іменується альбінізм. У деяких випадках у таких людей пігмент відсутній не тільки у волоссі, але і на шкірі, очах та нігтях. Коли пігменту немає взагалі, альбінізм вважається спільним, якщо ж обділене тільки волосся, то захворювання часткове. Ця аномалія ніяк не позначається на житті носія, крім того, що людина постійно отримує здивовані погляди від незнайомих людей.
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