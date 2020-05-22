Чому сивіє волосся і які види сивини існують

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Сивина, за загальноприйнятими мірками, - ознака старості. Але в сучасному світі навіть молодь почала задаватися питанням - чому сивіє волосся, тому що проблема торкнулася багатьох молодих людей, пише Ukr.Media, передає NNS.

Волосся містить в собі клітини, що називаються меланоцитами, які створені для вироблення пігментів, що відповідають за колір. Так, наприклад, якщо меланоцити виробляють еумеланін, то колір волосся у носія буде чорним або темно-коричневим. Якщо йде вироблення феомеланіна, то з'явиться червонувато-жовтий відтінок. Які пігменти буде виробляти меланін, залежить від набору генів, що дісталися нам ще до народження.

Волосся складається з кератину - основного білка, і його забарвлюють пігменти в тій або іншій пропорції. Кожна волосяна цибулина отримує певну кількість меланіну і залежно від цього, забарвлюється в той чи інший природний колір. З роками меланоцити відмирають і волосся втрачає свій колір, коли клітин не залишається зовсім - волосся стає безбарвним, тобто людина сивіє.

Які види сивини існують

Рання сивина. Тривога сучасної молоді, багато хлопців і дівчата помічають на голові сиві волосини досягнувши 20-річного віку, а то й раніше.

Вроджена. Така сивина прийнята генетичним відхиленням і проявляється вкрай рідко.

Повна. Частіше зустрічається у літніх людей, у цьому випадку вся голова втрачає пігмент та волосся стає безбарвним.

Часткова. Створюється ефект фарбування, сиве волосся чергується з природним кольором.

Вогнищева. Сивіє волосся тільки на певній ділянці голови.

Розсіяна. Відбувається рівномірний розподіл сивини по всій голові.

Склоподібна сивина. Найбільш проблемний вид, тут волосся не піддається фарбуванню, тому що структура залишається колишньою, волосся не стоншується і заповнити кольором просто нічого.

Легко офарблюється. Цей вид проявляється тоді, коли меланоцити відмирають, залишаючи після себе порожнечі. Ці порожнечі заповнює хімічний барвник і волосся набуває бажаний пігмент.

Чому сивіє волосся в старості

Сивина волосся причини якої криються в старечому віці - річ цілком нормальна. Людина починає втрачати пігмент вже з 30 років і до старості всі клітини, що відповідають за колір волосся, відмирають. Без пігменту, волосся стає безбарвним і набуває сивий відтінок. Переживати за сивини у старості безглуздо, бо така проблема легко вирішується будь-яким хімічним барвником.

Чому сивіє волосся в молодому віці

Рання сивина говорить про проблеми, які криються в роботі організму. Перш за все, необхідно провести повне обстеження і зрозуміти, чому той чи інший орган дав збій. Якщо зі здоров'ям усе в порядку, необхідно згадати ваш стан протягом останніх кількох років. У більшості випадків те, від чого з'являється сивина, навіть не береться до уваги. Людина може випробувати сильний стрес, а через пару днів помітити на голові білясті волосини Стрес часто є тригером. Причини ранньої сивини:

пережиті сильні стресові стани;

генетична схильність;

вигоряння волосся на сонці;

рентгенівське опромінення;

ендокринні патології;

проблеми з травною системою і печінкою, внаслідок чого відбувається недостатнє засвоєння потрібної кількості білків, вуглеводів та жирів;

порушення гормонального фону;

захворювання щитовидної залози;

цукровий діабет;

неправильне харчування, убогий раціон і дієти.

Рання сивина у чоловіків - причини

Сивина у чоловіків з'являється в прикореневій зоні, а вже після починає поширюватися по всій довжині волосся. Основною причиною прояви такої особливості організму, служить незбалансоване харчування. Організм не отримує достатню кількість поживних речовин і просто не здатний виробляти меланін. Іншими причинами можуть служити проблеми в роботі нирок або печінки. Нерідко джерелом всіх бід є збій в гормональному фоні. ьЧому сивіє волосся на голові у чоловіків в ранньому віці:

надмірні навантаження і перевтома;

знервовані стани;

погане харчування і відсутність у ньому вітамінів;

надмірне вживання алкогольних напоїв, міцних чаїв та кави.

Рання сивина у жінок - причини

Рання сивина у жінок з'являється з тих же причин, що і у чоловіків. Але частіше жінки страждають від гормонального розбалансування, тому, як тільки ви помітили перші сиві волоски, варто йти перевіряти гормони. Якщо з ними усе гаразд, намагайтеся зменшити кількість стресових ситуацій. Чому раннє сивіння волосся - тому що харчування залишає бажати кращого. Ретельно стежте за своїм раціоном і постарайтеся внести в життя нові корисні звички. І взагалі, щаслива жінка завжди виглядає привабливо і відчуває себе відмінно. Постарайтеся стати трішки щасливішими.

Вроджена сивина - причини

Сивина волосся, має вроджену природу, є генетичною аномалією і іменується альбінізм. У деяких випадках у таких людей пігмент відсутній не тільки у волоссі, але і на шкірі, очах та нігтях. Коли пігменту немає взагалі, альбінізм вважається спільним, якщо ж обділене тільки волосся, то захворювання часткове. Ця аномалія ніяк не позначається на житті носія, крім того, що людина постійно отримує здивовані погляди від незнайомих людей.